Venerdì 15 agosto la squadra di Alberto Aquilani affronterà i neroverdi di Fabio Grosso al Mapei Stadium per il primo turno della Competizione. Nel frattempo il direttore sportivo dei giallorossi Ciro Polito è vigile sul mercato

Il conto alla rovescia sta per terminare: venerdì 15 agosto alle 18:30 (diretta su Italia Uno) il Catanzaro farà il suo debutto stagionale nella Coppa Italia Frecciarossa, ospite del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per i trentaduesimi di finale della competizione.

Per le Aquile di Alberto Aquilani, reduci da due stagioni da protagoniste in Serie B con altrettanti accessi ai play off, sarà subito un test di spessore contro un avversario di categoria superiore. Dopo la separazione dall’ex tecnico Fabio Caserta, la società giallorossa ha puntato sulla continuità di rendimento, confermando gran parte della rosa. Il match contro il Sassuolo, neopromosso in Serie A, rappresenta dunque un test importante per valutare il livello della squadra in una competizione ad eliminazione diretta, senza tempi supplementari e con i rigori in caso di parità.

Il Sassuolo di Fabio Grosso si presenta al match contro il Catanzaro con un organico consolidato e un progetto tecnico già rodato, intenzionato a conquistare la permanenza nella massima serie. Nel frattempo sul mercato, il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito segue con attenzione la trattativa per il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, mentre resta da definire il futuro dell’attaccante Tommaso Biasci, in uscita ma ancora senza offerte concrete.

Sul fronte tifosi, la risposta è positiva: la vendita dei tagliandi per il settore ospiti del Mapei Stadium, che può ospitare circa 4.000 persone, procede bene. Il Catanzaro si prepara così a un impegno difficile, con l’obiettivo di superare il turno e iniziare con il piede giusto la nuova stagione.