Ricomincia oggi pomeriggio la preparazione del Cosenza. Nel mirino di mister Massimiliano Alvini c’è la partita in casa del Torino che si giocherà domenica, 11 agosto, alle ore 21,15 e che sarà valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Idee tattiche

Quello che giocherà al "Grande Torino" sarà un Cosenza ancora incompleto per via del mercato. Ma, guardando la formazione scesa in campo contro il Foggia, si può già iniziare ad ipotizzare uno schieramento dal quale partire. Alvini è un convinto sostenitore del 3-4-1-2, schema che al massimo varierà dal centrocampo in su, con l'inserimento di un altro trequartista per un punta o, nelle partite dove ci si deve difendere, di un'altra pedina per irrobustire il centrocampo e passare così al 3-5-1-1 o 3-5-2.