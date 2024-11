Gli squali di mister Stroppa si sono imposti in casa per 4 reti a 0. Domenica prossima il match contro il Livorno valevole per il terzo turno della competizione

Esordio positivo per il Crotone di mister Giovanni Stroppa nella prima gara ufficiale della stagione calcistica 2018/2019: gli squali hanno vinto in casa contro il Giana Erminio per 4 a 0 nel match di Coppa Italia. A segno Stoian con una doppietta siglata al 4' e al 53', Nalini al 38', e Firenze al 87'. E' stata una gara abbastanza lenta, dove comunque Stroppa ha avuto modo di provare al meglio alcune situazioni in campo, vista la preparazione pre-campionato priva di match significativi che potessero dare le giuste risposte.

Bisogna dire anche che la squadra rossoblu non è ancora completa visto che il calciomercato è ancora in corso, ma l'allenatore ha avuto modo di inserire il neo acquisto Nanni. Lo “zoccolo duro” dei pitagorici tiene ancora botta anche se tutta la squadra ha bisogno di lavorare e migliorare in diversi punti, come anche sottolineato da mister Stroppa in conferenza post gara. Il prossimo appuntamento di Coppa Italia vedrà impegnato il Crotone domenica 12 agosto contro il Livorno fuori casa.