La Lega Pro ha posticipato di ventiquattro ore la sfida dello “Scida”: calcio d’inizio confermato alle 21. In palio l’accesso al Secondo turno eliminatorio

La sfida, tra Crotone e Cosenza, valida per il Primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, è stata posticipata di ventiquattro ore rispetto alla programmazione iniziale. La Lega Pro ha infatti comunicato l'aggiornamento del calendario della competizione: Crotone-Cosenza, inizialmente fissata per sabato 15 agosto alle ore 21, si disputerà domenica 16 agosto, sempre alle 21, allo stadio "Ezio Scida".

Non cambia dunque l'orario, ma soltanto il giorno di una partita che rappresenterà il primo impegno ufficiale della nuova stagione per entrambe le formazioni calabresi. Il confronto si disputerà in gara unica ad eliminazione diretta. La squadra che supererà il turno accederà al Secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C e affronterà in trasferta la vincente della sfida tra Giugliano e Sorrento.

Crotone e Cosenza si ritroveranno così subito di fronte in un derby che, oltre al passaggio del turno, offrirà le prime indicazioni sul lavoro svolto durante la preparazione estiva. L'appuntamento è fissato dunque per domenica 16 agosto alle 21 allo "Scida", con in palio la qualificazione e la possibilità di proseguire il cammino nella competizione nazionale di Serie C.