I giallorossi reggini saranno impegnati il 20 aprile in Puglia: in palio, in gara di sola andata, l'accesso tra le migliori quattro della competizione

Il Dipartimento Interregionale ha sorteggiato gli abbinamenti dei Quarti di Finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 20 aprile, per determinare la squadra impegnata in casa negli accoppiamenti dove entrambi i club hanno disputato il turno precedente in trasferta o tra le mura amiche. Impegno in Puglia per il Cittanova: i giallorossi saranno impegnati sul terreno di gioco dell'Audace Cerignola.

Il Follonica Gavorrano ha già staccato il pass per le semifinali conquistando l’anticipo del 20 marzo con l’Athletic Carpi. Le gare sono di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore.

Coppa Italia – Quarti di Finale (20 aprile)

Parte sinistra del tabellone

Caronnese-Virtus Ciseranobergamo

Follonica Gavorrano

Parte destra del tabellone

Torres-Scandicci

Audace Cerignola-Cittanova