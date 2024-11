Il Sambiase di mister Claudio Morelli viene eliminato dalla Coppa Italia Serie D. Nel match del primo turno, andato in scena allo stadio "Capozza" di Casarano, i giallorossi vengono sconfitti dai pugliesi con il risultato di 3-1.

La partita

I rossazzurri padroni di casa si portano in vantaggio nel primo tempo con Loiodice che all'ottavo trasforma un calcio di rigore. La replica del Sambiase non si lascia attendere. Gli uomini di Morelli giocano bene e nel finale di tempo trovano il pareggio con Solomon, che con un tiro dal limite dell'area che trafigge Fernandes. Al riposo si va con le squadre sull'1-1. Nella ripresa, i pugliesi trovano il gol del nuovo sorpasso al 78' con il tap-in di Opoola su cross di Pinto. A mettere il punto esclamativo al risultato ci pensa il neo entrato Ferrara che sigla il definitivo 3-1 al minuto 83.

Il tabellino

CASARANO (4-4-2): Fernandes; Martinenko, Guastamacchia, Rizzo, Pinto; Opoola (Dall'82' Valentino), Teijo (Dal 69' Logoluso), Cerutti, Loiodice (Dall'88' Versienti); Perez (Dal 59' Ferrara), Saraniti (Dal 69' Malcore). All.: Laterza.

SAMBIASE (4-3-3): Giugliani; Perri, Frasso V., Strumbo, Morra; Solomon (Dal 76' Carella), Cozza (Dal 79' Crucitti), Tiveron (Dal 73' Caporello); Zerbo, Munoz (Dal 64' Ferraro), Umbaca (Dall'82' Cataldi). All.: Morelli

MARCATORI: 8' Loiodice (C), 45' Solomon (S), 78' Opoola (C), 83' Ferrara (C)

AMMONITI: Teijo (C), Guastamacchia (C)

RECUPERO: 2' (p.t.), 7' (s.t.)