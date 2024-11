La decisione della società per tutelare giocatori, tesserati e collaboratori: «È un gesto di responsabilità»

Nell’ambito dell’emergenza nazionale coronavirus sono stati sospesi da oggi gli allenamenti dei calciatori del Crotone. Lo ha deciso la società che spiega: «È stato un gesto di responsabilità verso i tesserati e tutti i propri collaboratori in questo particolare momento in cui è assoluta priorità la salvaguardia della salute». Nei prossimi giorni la società comunicherà la decisione in merito alla ripresa degli allenamenti, determinata dall'evoluzione della situazione e da eventuali decisioni collettive.