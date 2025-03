L’atleta, originario di Polistena, è un modello di longevità, coraggio e libertà. Ha completato in 6h44’16’’ la sua ennesima competizione romana, dove nel 2023 realizzò il record del mondo M90. Il Comune reggino:«Commuove e impreziosisce lo sport della sua incredibile forza d'animo»

Continua a stupire il maratoneta che corre più veloce dell’età, Antonio Rao, un esempio che incoraggia a superare i propri limiti e regala speranza. Il novantaduenne, calabrese di Polistena e romano di adozione, confermando doti straordinarie, ha completato la sua ennesima maratona di Roma con il tempo di 6 ore 44 minuti 16 secondi. Una manifestazione podistica di 42 chilometri con 28 mila atleti al via provenienti da ogni parte del mondo. Raggiungere l’arrivo fissato al Circo Massimo era l’ambizione di tutti. L’agognato risultato, per nulla scontato, è stato conquistato con caparbietà da Antonio Rao.

Una passione coltivata fin da ragazzino, che lo ha condotto nel 2023, proprio nella competizione romana, a tagliare il traguardo in 6h14’44” realizzando il record del mondo della categoria M90. Domenica 16 marzo, Antonio Rao (Purosangue Ath. Club) si è ripresentato ai nastri di partenza della 30^edizione della Acea Run Rome The Marathon, convalidandosi come un autentico modello di longevità, coraggio e libertà.

Complimenti al "nonno-atleta” sono giunti da ogni dove e anche dall’amministrazione comunale del suo paese di origine, Polistena:«Commuove e impreziosisce lo sport della sua incredibile forza d’animo e non solo. Aspettiamo di accoglierlo a Polistena per un riconoscimento sentito alla sue imprese sportive».