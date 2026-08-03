Si tratta di un trequartista classe 2003 di proprietà dell’Inter che ha giocato con il Latina durante la scorsa stagione
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Daniel Quieto (foto sito ufficiale Inter)
Altro volto nuovo in arrivo per il Cosenza. I rossoblù infatti sono vicinissimi all’ingaggio di Daniele Quieto. Si tratta di un classe 2003 italo venezuelano che ha giocato con il Latina in prestito nella passata stagione che è di proprietà dell’Inter. I neroazzurri lo cederebbero a titolo definitivo gratuito, conservando un diritto di recompra ed una percentuale sulla rivendita. Per il calciatore è pronto un contratto triennale con i rossoblù. Quieto nella passata stagione con il Latina ha collezionato 18 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia di Serie C.