Altro volto nuovo in arrivo per il Cosenza. I rossoblù infatti sono vicinissimi all’ingaggio di Daniele Quieto. Si tratta di un classe 2003 italo venezuelano che ha giocato con il Latina in prestito nella passata stagione che è di proprietà dell’Inter. I neroazzurri lo cederebbero a titolo definitivo gratuito, conservando un diritto di recompra ed una percentuale sulla rivendita. Per il calciatore è pronto un contratto triennale con i rossoblù. Quieto nella passata stagione con il Latina ha collezionato 18 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia di Serie C.