La deadline dovrebbe essere la giornata di domani, con il Cosenza al lavoro per decidere se proseguire o meno il rapporto con Fabio Caserta. I risultati e i numeri delle ultime sei giornate della squadra rossoblù (quattro sconfitte e due pareggi con due soli gol realizzati e ben nove subiti) non lascerebbero spazio di manovra alla società del patron Guarascio, ma al momento le valutazioni sulla scelta con il ds Gemmi proseguono e si sta vagliando anche una short-list di nomi già dalle ore successive al ko con il Como.

In caso di allontanamento di Fabio Caserta, il Cosenza ha pensato da tempo a Fabio Liverani. Il tecnico vuole tornare in panchina, ma difficilmente si accontenterebbe di appena sei mesi di contratto: se accordo dovesse esserci, è probabile che sia più lungo. L’altro nome che inizia a stuzzicare la fantasia della piazza è il ritorno di Pierpaolo Bisoli, l’uomo della salvezza del 2022. Allenatore carismatico che sa imprimere agli spogliatoi in cui viene catapultato grinta e sagacia tattica. Controindicazione? Un’idea di gioco agli antipodi rispetto a quella su cui Gemmi ha costruito la squadra in estate. Ma il calciomercato sta aprire i battenti e i correttivi saranno all’ordine del giorno. Continua a leggere su CosenzaChanel