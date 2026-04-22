Ferrara si aggiunge a Emmausso, Ba, Ciotti e Langella: tutti erano titolari nell’ultima uscita dei Lupi. In caso di ammonizione salterebbero la prima gara dei playoff

In vista della trasferta contro la Cavese sale a cinque il numero dei calciatori rossoblù diffidati. Ad Antonio Ferrara, entrato adesso nell’elenco dei giocatori a rischio squalifica, si aggiungono Michele Emmausso, Racine Ba, Pietro Ciotti e Christian Langella che erano già in diffida prima del Trapani. Si tratta di calciatori ovviamente molto importanti per Buscè, tutti e cinque sono stati titolari nell’ultima partita disputata dai lupi.. La sfida con la Cavese, oltre a chiudere la regular season, rappresenta infatti anche il ponte verso i playoff, da affrontare con la massima attenzione possibile.

Il rischio c’è: in caso di ammonizione, uno o più di loro sarebbero costretti a saltare la prima partita degli spareggi promozione. Una variabile che inevitabilmente impone prudenza e gestione, soprattutto in una gara che potrebbe chiedere intensità, nervi saldi e capacità di restare lucidi fino all’ultimo pallone, visto che ai rossoblù serve soltanto vincere. Bisogna stare molto attenti: cercare il miglior epilogo possibile in campionato, ma senza compromettere uomini chiave in vista dell’appuntamento playoff.