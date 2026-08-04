Dura solo 6 mesi l’avventura del calciatore senegalese con i colori rossoblù. Altra cessione onerosa completata da Lucioni
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Racine Ba in azione a Salerno nel suo esordio in rossoblù
Continua il calciomercato in uscita del Cosenza. Il club rossoblù ha trovato ieri l’accordo con le Dolomiti Bellunesi per la cessione di Racine Ba. Il calciatore senegalese è arrivato in rossoblù lo scorso gennaio dal Siracusa, non convincendo mai quando è stato chiamato in causa.
Cessione onerosa
Ottimo il lavoro di Fabio Lucioni che anche per il cartellino del classe 2003 è riuscito ad incassare circa 50.000 euro più un premio salvezza. Le Dolomiti Bellunesi giocano nel Girone A di Serie C. Ba, che ha con il Cosenza un contratto fino al 2028, si trasferirà in Veneto a titolo definitivo.