Continua il calciomercato in uscita del Cosenza. Il club rossoblù ha trovato ieri l’accordo con le Dolomiti Bellunesi per la cessione di Racine Ba. Il calciatore senegalese è arrivato in rossoblù lo scorso gennaio dal Siracusa, non convincendo mai quando è stato chiamato in causa.

Cessione onerosa

Ottimo il lavoro di Fabio Lucioni che anche per il cartellino del classe 2003 è riuscito ad incassare circa 50.000 euro più un premio salvezza. Le Dolomiti Bellunesi giocano nel Girone A di Serie C. Ba, che ha con il Cosenza un contratto fino al 2028, si trasferirà in Veneto a titolo definitivo.