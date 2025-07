Il 31enne mantovano, arrivato nella squadra rossoblù nel 2023, da oggi è svincolato per la clausola inserita nel contratto in caso di retrocessione dalla Serie B

Alessandro Micai non sarà più un giocatore del Cosenza. Il trentunenne, arrivato in Calabria nel 2023, aveva firmato un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2026. Nell’accordo firmato con la società rossoblù era presente una clausola che lo libera a zero in caso di retrocessione dalla Serie B. Da oggi dunque Micai è svincolato dal Cosenza e può “accasarsi” in un’altra squadra.

Micai su Instagram: «Grazie di tutto»

Micai ha destinato il saluto al Cosenza, alla città e ai tifosi in un post su Instagram. Queste le sue parole: «Ho sperato che questo momento non arrivasse mai, purtroppo oggi finisce il mio viaggio con il Cosenza calcio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accolto e sin da subito mi hanno fatto sentire quell’importanza di cui avevo bisogno. Avevamo costruito qualcosa di importante ma purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Auguro a tutto l’ambiente di ritornare al più presto ad ammirare il Cosenza che tutti abbiamo conosciuto, quel Cosenza delle salvezze all’ultimo secondo, quel Cosenza che lotta con i denti per difendere la propria terra e da del filo da torcere a tutti, quel Cosenza che sfiora i play off facendo divertire. Grazie di tutto, a presto».