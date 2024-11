Il tecnico rossoblù, in sala stampa, commenta con soddisfazione tre punti fondamentali in chiave salvezza: «Mi è piaciuta la maturità della squadra. Siamo stati lucidi nel momento difficile»

William Viali, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla fine della splendida vittoria dei suoi contro il Bari. Tre punti importantissimi in chiave salvezza per i rossoblù.

Le parole di Viali

«La prima mezz'ora del Cosenza oggi è stata straordinaria. Forse abbiamo portato a casa meno di quanto meritavamo. Poi basta un episodio per complicare un attimo le cose. Infatti nel quarto d'ora finale del primo tempo abbiamo rallentato il ritmo e abbiamo lasciato più palle agli avversari. Nella ripresa mi è piaciuta la maturità che la mia squadra ha avuto, siamo stati lucidi nel momento difficile. Ci sono state delle difficoltà che comunque sapevano che avremmo dovuto affrontare, il Bari si giocava molto. Questa era una partita determinante in chiave classifica.