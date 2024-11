William Viali, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Bari di domani al “San Vito – Marulla”. Ecco le sue parole.

«Ripartiamo da Reggio Emilia»

«Sia noi che il Bari ci giochiamo tutto. Le statistiche o ciò che poteva essere, non mi interessano più. Vi avevo detto eravamo pronti a vincere, le qualità ci sono sempre state. Ma per esaltare c’è voluta una dose di convinzione ed atteggiamento importante. Si deve ripartire da lì. Le sensazioni sono positive anche per domani. Abbiamo martellato l’aspetto mentale per evitare che la squadra si possa cullare sulla prestazione di Reggio Emilia. Il Bari – spiega Viali – ha qualità, al di là di quello che dice la classifica, ed è reduce da una buona prestazione contro il Pisa, esclusa la prima mezz’ora. Hanno disputato un ottimo secondo tempo e sanno cosa devono fare. Hanno cambiato il loro assetto ma possono contare su diverse situazioni tattiche all’interno della partita. Siamo consapevoli della loro determinazione ma noi dobbiamo averne altrettanta. Siamo una squadra che non è in grado di fare calcoli. Dobbiamo spingere per 90 minuti, partendo forte, per trovare un risultato importante. Ci giochiamo la stagione nei prossimi 7 giorni. Restiamo focalizzati a ciò che ci ha permesso di fare la partita di Reggio Emilia e dimostriamo con i fatti che siamo cambiati».

