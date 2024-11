Cosenza-Benevento di domenica pomeriggio potrebbe essere rinviata a causa del Covid. Questa mattina, infatti, è arrivata una vera e propria tegola per i prossimi avversari dei rossoblù. Tamponi per la squadra e un responso pesante. Sono risultati ben dieci calciatori positivi al Coronavirus (di cui nove della lista dei 25) e due nello staff medico.

Cosenza-Benvento, i sanniti chiedono il rinvio per Covid

La società giallorossa ha inoltrato alla Lega di B la richiesta di posticipare a nuova data la partita Cosenza-Benevento a causa del focolaio di Covid. il match per adesso resta in programma domenica alle 15.30 al San Vito, ma si attendono risvolti. Decideranno gli organi preposti il da farsi, i due club sono in attesa di comunicazioni ufficiali.

Cosa dice il regolamento

Secondo il regolamento con il 35 per cento dei contagi all’interno del gruppo squadra è possibile chiedere il rinvio. Ora però si attende la risposta ufficiale da parte dei vertici della serie cadetta. Per Cosenza-Benevento, le positività al Covid sarebbero pari al 36 per cento. I presupposti, quindi, per il club giallorosso ci sarebbero tutti.