«In seguito al comunicato ufficiale del Presidente Eugenio Guarascio e alla grande attenzione generata tra i tifosi del Cosenza Calcio, sento il dovere di fare chiarezza. In tanti mi stanno contattando e scrivendo, sperando o ipotizzando che possa essere io l’acquirente della società. Vi ringrazio di cuore per la stima e l’affetto, che sento sinceri ma voglio essere chiaro: non sono io l’acquirente del Cosenza Calcio». Inizia così la nota condivisa da Alfredo Citrigno dopo il comunicato di via degli Stadi in cui si parlava della cessione del Cosenza Calcio.

L’imprenditore, negli scorsi mesi impegnato in una trattativa con Guarascio, si augura comunque il meglio per i colori rossoblù. «Spero che quanto annunciato oggi corrisponda a una trattativa concreta e che il soggetto interessato sia armato di entusiasmo, visione e passione per far risorgere il nostro amato Cosenza». Un pensiero poi all’attuale proprietario, colui che oggi ha rivelato l’esistenza di una trattativa per la cessione del Cosenza Calcio. «Al Presidente Guarascio va riconosciuto il merito di aver riportato il Cosenza in Serie B regalandoci indimenticabili emozioni (siamo arrivati vicino all’infarto)».

Cessione Cosenza Calcio, Citrigno: «Non è più tempo di incertezze»

A Guarascio, Citrigno rivolge anche «un invito costruttivo: se davvero siamo in una fase decisiva, ora più che mai servono determinazione e chiarezza. La città, la tifoseria e tutti gli amanti dei colori rossoblù meritano di sapere cosa riserva il futuro. Non è più tempo di incertezze: è tempo di scelte nette e coraggiose».

«Mi auguro – prosegue la nota – che vengano messi in piedi un progetto e una programmazione seria, che mettano davvero al centro i giovani, i tifosi ed il territorio, con l’obiettivo di ridare entusiasmo a una piazza calda, appassionata legatissima alla propria squadra. Cosenza merita una società forte e una visione che guardi al futuro con ambizione, la stessa ambizione di chi ogni domenica sostiene i Lupi con Amore incondizionato. Il mio sostegno per questi colori non mancherà, forza Lupi, sempre! ! ! »