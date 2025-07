L’esperto direttore sportivo, ex fra le altre di Genoa e Cagliari, potrebbe essere il prescelto per la ripartenza rossoblù. Entro la serata di oggi la decisione finale, resistono comunque altre candidature

E’ Stefano Capozucca il direttore sportivo che il Cosenza vorrebbe ingaggiare per la prossima stagione. L’ex genoano ieri è arrivato a Lamezia dove ha avuto un lungo colloquio con Guarascio per trovare il bandolo della matassa e concludere l’accordo.

Profilo esperto per il Cosenza

Il dirigente, classe 1955, non ha bisogno di presentazioni. Per lui parlano gli anni di Serie A alla direzione sportiva di Genoa e Cagliari. Fino alla passata stagione Capozucca è stato il direttore sportivo della Ternana. Sicuramente un profilo importantissimo per il Cosenza e per la Serie C che cozza un po’ con quelle che erano sembrate finora le intenzioni del Presidente Guarascio, che ha sondato negli ultimi giorni diversi direttori sportivi, soprattutto giovani.

A quanto pare però, la spinta di Micheli per ingaggiare un direttore esperto, ha permesso a Capozucca di diventare il favorito numero uno per il Cosenza. Favorito ma non unico. Restano vive anche altre candidature. Entro stasera la decisione finale.