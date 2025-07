Sembra essere arrivato il giorno “giusto” per l’ufficialità del nuovo direttore sportivo del Cosenza. Tra i cinque nomi che compongono la margherita del patron Eugenio Guarascio quello di Fabio Lupo sembra il più vicino. Il nome dell’ex Venezia e Palermo è in vantaggio nelle preferenze del patron rossoblù come nuovo uomo mercato dopo i casting del patron rossoblù nella sede di Ecologia Oggi a Lamezia Terme. Ieri il presidente ha incontrato altri direttori sportivi. Fra i nomi che rientravano fra i papabili anche Daniele Delli Carri, che però ha rifiutato. Per lui sembrerebbe esserci sullo sfondo la Sampdoria, reduce dalla clamorosa salvezza in Serie B e in una condizione economica che non parrebbe essere delle più rosee, con anche il caso Tutino a prendere piede.

Così Guarascio, per la posizione di nuovo ds del Cosenza, sembrerebbe essere andato (per il momento, beninteso) su Fabio Lupo. Poi ovviamente che il proprietario di Ecologia Oggi sia abbastanza volubile sulle scelte che riguardano l’attività di via degli Stadi non si scopre oggi. Intanto Stefano Capozucca e Giuseppe Di Bari sembrerebbero essere usciti dal novero della margherita da sfogliare, così la corsa sembra ridursi soprattutto a Lupo e Matteassi con l’ex Palermo e Venezia, che per primo portò Alessio Dionisi in Serie B, attualmente davanti al grossetano per il ruolo di direttore sportivo.