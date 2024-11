Sale il numero di positivi al Covid in seno al Cosenza Calcio. Ai tre tesserati, già posti in isolamento nei giorni scorsi, si sono aggiunti altri otto elementi del gruppo squadra, di cui due elementi dello staff. Ad una prima positività rilevata dal tampone antigenico effettuato con frequenza costante al Marulla, è seguita la conferma del test molecolare o del test dell’immunofluorescenza. Scatta così il protocollo in vigore per il mondo del calcio e gli atleti, una volta negativizzati, dovranno ottenere il certificato return to play con esami specifici per cuore e polmoni. Senza di esso, non potranno riprendere gli allenamenti dopo il periodo di riposo forzato.

Covid nel Cosenza Calcio, scatta la bolla dopo gli altri positivi

Con un totale di undici positivi, di conseguenza scatta la bolla per il resto del gruppo squadra rossoblù. Per scongiurare altri casi di Covid, il Cosenza Calcio sottoporrà i suoi tesserati ogni giorno a tampone e screening. Coloro i quali risulteranno negativi parteciperanno alle normali sessioni di training. Essendo però stati a contatto con soggetti che hanno contratto il Coronavirus, vivranno per un pò di giorni in una sorta di isolamento fiduciario. Vietati ulteriori contatti all’esterno e ogni tipo di attività. Unico tragitto consentito casa-Marulla-casa. È il calcio ai tempi della pandemia, con una grande domanda: è giusto giocare in queste condizioni il 15 gennaio? Ad esempio la Reggina è a quota 20 e non si tratta di punti in classifica.