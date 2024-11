Cosenza-Benevento è una partita da vincere ad ogni costo. William Viali lo sa, come ognuno dei calciatori a sua disposizione. Il 2023, partendo con un passo falso, potrebbe essere compromesso già alla nascita considerando lo scontro diretto di domani pomeriggio. Il Marulla avrà una cornice differente, fredda, senza il consueto sostegno degli ultrà della Curva Nord. I gruppi portanti hanno deciso di lasciare vuoti gli spalti in segno di contestazione verso il presidente.

Hanno prodotto un comunicato durissimo nei toni. Ritengono che «il silenzio rumoroso di uno stadio svuotato della nostra presenza» può essere utile per fare capire a Guarascio e ai vertici del club «l’importanza di una tifoseria come la nostra che merita molto di più dello scempio di questa società». «Il Cosenza - si legge nel documento - è la nostra vita e non smetteremo mai di sostenerlo, nelle modalità che riterremo più opportune, ma la nostra pazienza verso questa società è finita. Senza se e senza ma».

Ancora senza Calò

A centrocampo il Cosenza sarà ancora senza il regista Calò. Davanti alla difesa agirà Voca, con Florenzi e probabilmente Kornvig a completare il reparto. Quello della zona mediana è il settore in cui verrà messa mano con urgenza durante il calciomercato. Dopo la firma del fantasista Cortinovis che si è già allenato con i compagni, è stato chiesto al Pisa l'ex capitano Robert Gucher: uno da 169 presenze, 10 gol e 25 assist in Serie B sebbene sia fuori rosa dall’estate. In porta farà il suo esordio Micai che dovrà offrire un rendimento migliore di quello a cui Matosevic prima e Marson dopo hanno abituato i fan silani. In difesa quasi scontata la linea a quattro composta da Rispoli a destra e Martino a sinistra e dalla coppia di marcatori Vaisanen-Rigione. Out Gozzi. In attacco è il solito rebus, reso ancora più complicato dagli abboccamenti in uscita che interessano sia Brignola che Merola. Alle spalle di Larrivey dovrebbero trovare spazio Nasti e D’Urso.

Viali e il peso della classifica

«Il peso della classifica lo dobbiamo sentire tutti - ha detto Viali in conferenza stampa -. Siamo qui per cercare di raggiungere un risultato importante e siamo arrabbiati per le ultime tre sconfitte consecutive. Dobbiamo cercare di fare il salto di qualità nel vivere la partita correttamente e sfruttare le occasioni che ci capitano». L’avversario non è dei più semplici, ma ha deluso totalmente le aspettative al punto da essere ancorato nelle zone calde. «Dopo la sosta le incognite possono averle tutte le squadre. Il Benevento ha finito in un certo modo il girone di andata, ma dopo 15 giorni di pausa è tutto relativo - ha evidenziato -. Noi abbiamo obbligo di migliorare macinando punti così da continuare la nostra rincorsa verso la salvezza».