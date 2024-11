Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale presentata da Luigi Liguori in rappresentanza del giocatore ex Brescia

Mentre Bisoli e il suo staff stanno studiando come affrontare il Parma dopo la pausa campionato, gli avvocati del Cosenza e di Guarascio hanno ricevuto la vertenza dell’agente di Emanuele Ndoj.

Il calciatore prelevato dal Brescia nell’ultima sessione al momento risulta infortunato, ma l’allenatore dei Lupi conta di recuperarlo per il rush finale di campionato. Oggi però, sul portale del Coni, si dà notizia di questa controversia (non è la prima nella sua gestione) tra il patron e un procuratore.

La vertenza dell’agente di Ndoj al Cosenza di Guarascio

«Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla società LL90 Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Luigi Liguori, contro il Cosenza Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 31 gennaio 2022, con il quale la società calabrese ha dato incarico al suddetto Agente di curare i suoi interessi relativamente al tesseramento del calciatore Emanuele Ndoj».