«Importante progetto di collaborazione con Marca Fc. Una sinergia fortemente voluta e cercata da entrambe le compagini sportive». È quanto scrive in una nota il Cosenza calcio per annunciare la nascita della nuova scuola calcio rossoblù.

«La nostra provincia ha sempre “sfornato” ottimi atleti e partire dalle radici ci consentirà di accendere, i riflettori, sulle eccellenze della nostra terra. La mission sarà la valorizzazione dei giovani, oltre alla volontà di dare la possibilità, a tutti, di vestire, sin dalla giovanissima età, la maglia del Cosenza calcio, incentivando un’azione d’inclusione a lungo termine, con un impatto strategico e concreto anche sotto l’aspetto sociale, che è, poi, ciò che maggiormente ci interessa. Per non parlare dell’alta valenza che, questo progetto, avrà nel perseguire il senso di appartenenza – conclude la nota - ad un territorio ed alla sua, alla nostra identità».