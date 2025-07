La società non ha ufficialmente comunicato nulla, ma i calciatori dovrebbero radunarsi al “Marulla” in mattinata per poi raggiungere la Sila. Rosa composta da 21 elementi più cinque giovani della Primavera

Dovrebbe iniziare oggi il ritiro del Cosenza Calcio a Lorica. Il condizionale però è d'obbligo perché, ufficialmente, non è stato comunicato alcunché dalla società. Ed allora, da quel che trapela, possiamo azzardare che il ritrovo dei calciatori, che in questi giorni hanno effettuato le visite mediche in città, sarà in mattinata al "San Vito - Marulla", per poi raggiungere da lì la località montana nella quale, presumibilmente, i lupi trascorreranno le prossime due settimane.

La rosa per il ritiro del Cosenza

Per quel che riguarda i convocati per il ritiro, anche questo rimane un mistero. Possiamo presumere che, eccetto i due che hanno marcato visita, ovvero Venturi e Kouan, gli altri tesserati saranno tutti a Lorica. Della prima squadra, compresi i rientri dai prestiti, dovrebbero quindi essercene 21. A loro, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbero aggiungersi almeno 5 calciatori della formazione Primavera: il difensore Rocco ('07), i terzini Bonofiglio ('07) e Cioffredi ('06), il centrocampista Ragone ('06) e la punta Roseti ('06)

Portieri: Vettorel, Baldi, Pompei

Difensori: Dalle Mura, Caporale, Cimino, D’Orazio, Barone

Centrocampisti: Florenzi, Kourfalidis, Gargiulo, Ricciardi, Ricci, Garritano, Begheldo, Contiero

Attaccanti: Zilli, Novello, Rizzo Pinna, Mazzocchi, Arioli

Primavera: Rocco, Bonofiglio, Cioffredi, Ragone, Roseti