Se Roberto Gemmi sarà ancora a capo dell’area tecnica del Cosenza, così come il suo vice Armando Perna, l’allenatore che aveva scelto per inseguire la salvezza conquistata poi a Brescia il primo giugno non siederà più sulla panchina dei Lupi. William Viali ha comunicato al presidente Guarascio di non voler rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Si accomoderà sulla panchina dell’Ascoli, così come era trapelato la settimana scorsa.

Il nodo più grande da sciogliere per il ds dei Lupi ora riguarda l’allenatore. Viali questa mattina ha parlato con il patron ed ha ascoltato quanto il numero del club aveva da dirgli su progetti futuri e aspetto tecnico. I marchigiani, tuttavia, avevano formulato un’offerta nei giorni scorsi: un biennale a cifre superiori rispetto a quelle che ha guadagnato al Marulla.

Il trainer bergamasco ha fatto sapere al ds bianconero Valentini che per lui era tutto ok e che la proposta lo soddisfaceva. Prima però ha voluto dare priorità al Cosenza. Ecco il perché del colloquio con Guarascio. Non è stata solo cortesia, anzi da Via degli Stadi informalmente avevano fatto sapere di avere le carte in regola per strappare un’intesa. Così non è stato e si è viaggiato dritti verso la rottura.

A questo punto da Via degli Stadi daranno il via al piano-B. Cristiano Lucarelli è il sogno di tifosi e proprietà, ma ad oggi è considerato un allenatore da fascia alta. Difficile che possa firmare a Cosenza, cosa che implicherà il classico balletto di nomi prima della fumata bianca. Sarà l’ottavo tecnico dei Lupi dal giorno del ritorno in Serie B, il quindicesimo dell’era Guarascio.