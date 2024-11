Il primo cittadino bruzio, dopo l’approvazione del Documento di Indirizzo di progettazione, ricorda al patron Guarascio che «l'impianto può essere utilizzato dal Comune per altro tipo di manifestazioni in virtù della convenzione»

Un altro passo (burocratico) è stato fatto. Ieri pomeriggio il consiglio comunale di Cosenza ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) grazie al quale la Regione erogherà un finanziamento di 7 milioni per il restyling del Marulla. Il sindaco Franz Caruso ha espresso compiacimento per il fatto che la pratica sia arrivata in Consiglio, trovando anche l’adesione di tutti i consiglieri. Anche l’opposizione, infatti, dopo che Giuseppe d’Ippolito ha chiesto e ottenuto la dichiarazione di conformità ad un articolo in particolare, ha dato parere favorevole. Il primo cittadino, tuttavia, ha allargato il discorso e si è risolto direttamente al presidente Eugenio Guarascio.

II contributo è inserito nella Programmazione del F.S.C. (Fondo Sociale Comunitario) 2021-2027. Il primo cittadino ha ribadito che si cercherà di utilizzare la somma per l'avvicinamento di almeno una curva, perché intervenire su entrambe sarà difficile. «Questo finanziamento consente al Cosenza Calcio di avanzare una richiesta al Credito Sportivo per un 25% in più. Spero – ha dichiarato – che il club dia un suo contributo e ribadisco che lo stadio può essere utilizzato dall'amministrazione per eventi anche di altra natura».