Un derby che definire rocambolesco è poco, in campo è successo di tutto. Le Aquile di mister Caserta hanno giocato 70 minuti in superiorità numerica senza però riuscire ad andare in vantaggio fino a metà ripresa. Poi nel finale di match un Cosenza arrembante ha messo in seria difficoltà la difesa giallorossa che è crollata.

Il pareggio finale (1-1) è più che giusto, ma è un occasione sprecata per gli uomini di Caserta che ha certamente delle colpe. L’allenatore giallorosso intervenuto nella conferenza stampa post partita ha dichiarato: «I derby sono sempre partite a sé, dove c'è tanta adrenalina. Valgono tre punti ma allo stesso tempo è una partita diversa. Noi siamo partiti molto bene. Dopo l'espulsione il Cosenza si è chiuso per ripartire. Nel secondo tempo abbiamo preso una ripartenza con Kouan, poi in superiorità abbiamo sempre cercato di avere il predominio».

Ciò che non ha convinto il tecnico è stata la gestione. «Volevamo chiudere la partita con il 2-0, ma abbiamo sbagliato e abbiamo subito il rigore. Abbiamo sbagliato la gestione della gara. C’è delusione e c’è amarezza. Adesso dobbiamo mettere da parte il derby e ripartire».