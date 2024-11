Sono 800 i posti riservati ai supporters delle Aquile per il secondo round del derby di Calabria valido per il 28esimo turno di Serie B in programma domenica alle 16.15 allo stadio Marulla

Tutto pronto, o quasi, per Cosenza-Catanzaro. Domenica, alle 16.15, allo stadio Marulla, andrà in scena il secondo round del derby di Calabria, valido per il 28esimo turno di Serie B. A disposizione dei tifosi giallorossi sono stati riservati 800 posti nel settore ospiti dello stadio e la prevendita partirà questo pomeriggio alle 16. Ecco le info utili per l'acquisto.

Sul sito ufficiale dell'Us Catanzaro si legge che «i tagliandi per il settore ospite della gara di campionato Cosenza-Catanzaro di domenica 3 marzo 2024, saranno acquistabili presso i punti vendita Vivaticket o tramite il sito www.vivaticket.it. I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili solo per possessori di tessera fedeltà Catanzaro e da residenti nella provincia di Catanzaro, come da determina n. 10/2024 dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive del 28/02/2024».

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con: stampa del titolo cartaceo come da disposizione GOS e un valido documento d’identità. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza in quanto l'apertura dei botteghini è prevista per venerdì 1 marzo a partire dalle ore 16 fino alle 19 del 2. Il costo del biglietto per il Settore Ospiti è di € 16,00 incluso eventuale diritto prevendita.

Come raggiungere lo stadio Marulla

Sul sito inoltre viene comunicato come i tifosi giallorossi dovranno raggiungere lo stadio: «I tifosi del Catanzaro dovranno raggiungere Cosenza tramite Autostrada E45 ed uscire esclusivamente all’uscita “Rende-Cosenza Nord” entro le ore 14:00, dove raggiungeranno il parcheggio previsto dalle Forze di Pubblica Sicurezza situato nei pressi della sede della Polizia Stradale adiacente all’uscita autostradale. Dal raduno, la tifoseria verrà scortata sino al parcheggio riservato ai tifosi ospiti nei pressi dello stadio Marulla di Cosenza».