Aveva suscitato qualche dubbio la scelta di non mettere in vendita i biglietti del settore. In quell’area andranno i settanta accreditati della società ospite che arriveranno domani

Che la Tribuna Rao non fosse disponibile per il derby si sapeva dalla sera del caos biglietti. Le motivazioni, però, restavano ancora sconosciute. Almeno fino a oggi: nello storico settore del tifo rossoblù andranno i 70 accreditati del Catanzaro. Una notizia che la piazza bruzia non ha accolto benissimo.

Cosenza-Catanzaro, la decisione sulla Tribuna Rao

Un’altra polemica, dunque, dopo quella del caro biglietti. Cosenza-Catanzaro era partito sotto una cattiva stella già dalla sera in cui vennero pubblicati i prezzi dei tagliandi. Già in quella sera le proteste dei tifosi erano state talmente tanto forti da costringere la società a chiudere i commenti sui sociale e a tornare sui propri passi. In quel contesto, la chiusura della Tribuna Rao per motivi di ordine pubblico, come comunicato nella nota ufficiale dal Cosenza Calcio, era apparsa strana.

