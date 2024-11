Polverizzati i tagliandi rimasti liberi per la mancata prelazione degli abbonati per una sfida che manca in Serie B da trentatré anni. Al via pomeriggio alle 16 la vendita degli 800 ticket riservati ai tifosi giallorossi

Il San Vito-Marulla si presenterà domenica per il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro con il vestito della festa. Lo stadio cosentino sarà sold-out, terminati in meno di un'ora anche i restanti biglietti per il mancato diritto di prelazione degli abbonati. Un sold-out che sin dalla prima giornata di vendita sembrava il risultato finale di una passione e di una voglia di poter rivedere un derby che manca in serie B da trentatré anni, dal 22 ottobre 1989.

Saranno circa 19mila gli spettatori, con 800 supporters che arriveranno dal capoluogo di regione per sostenere i propri beniamini con la prevendita che partirà alle 16 di oggi pomeriggio. Anche in questo caso i tagliandi andranno a ruba in poche ore. A poco più di 48 ore dal fischio d'inizio dell'arbitro Michael Fabbri l'attesa continua a salire per uno degli eventi più attesi dell'anno per la Calabria sportiva.