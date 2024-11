Tagliandi in vendita nelle prossime ore dopo l'ok della commissione di vigilanza che ridà speranza a chi era rimasto senza ticket per vedere la sfida tra rossoblù e giallorossi

Arriva l'ok della commissione di vigilanza, riapre la tribuna B coperta dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Un via libera arrivato dopo l'incontro di stamane presso l'impianti di via degli Stadi con il parere positivo della commissione dopo le modifiche apportate dal club. Saranno 1187 i biglietti che verranno messi in vendita per il derby di domani pomeriggio tra Cosenza e Catanzaro.

Una notizia che ridà speranza ai tanti tifosi rimasti senza tagliando per una gara che ha visto polverizzare i biglietti a disposizione in pochi giorni. Uno spettacolo annunciato davanti a quasi 20mila spettatori, 800 i supporters giallorossi, per uno degli eventi sportivi calabresi più importanti dell'anno. Continua a leggere su Cosenzachannel.it