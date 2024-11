I silani hanno battuto con un pokerissimo i baby rossoblù della Berretti. Doppietta per Calderini. Ma l'infermeria è sempre piena

COSENZA - Prove generali anti Reggina per il Cosenza. La squadra silana ha testato sul campo gli accorgimenti tecnico-tattici studiati in settimana contro la formazione Berretti del Real Cosenza. Per la cronaca i Cappellacci boys si sono imposti con il risultato di 5-0. In gol Calderini (doppietta), Tedeschi, Criaco e Alessandro. Vicinissimo alla rete anche De Angelis, che ha giocato fino alla fine della partitella. Fermato precauzionalmente Mosciaro. Hanno lavorato a parte Cori, Sassano (affaticamento muscolare per entrambi) e Arrigoni. Out Tortolano (mal di gola). Terapie per Magli e Sperotto.