Il Cosenza si aggiudica il derby calabrese allo stadio Ezio Scida e supera il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale. I rossoblù di mister Coppitelli battono 2-0 il Crotone, al debutto ufficiale sulla panchina pitagorica di Leandro Greco, grazie alle reti di Achour e Pozzi. Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, la gara si sblocca a inizio ripresa. Al 50' il Cosenza passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, Achour svetta di testa e supera Merelli, portando avanti gli ospiti.

Il Crotone prova immediatamente a reagire e al 52' Crapisto impegna la difesa silana con una conclusione di sinistro deviata in corner. Gli squali aumentano la pressione e al 70' Spadoni trova una conclusione dal limite dell'area, deviata in calcio d'angolo. Un minuto più tardi è Musso a provarci dalla distanza, ma il pallone termina a lato. Il Cosenza resiste e prova a colpire in ripartenza. Al 74' Pozzi, appena entrato, sfiora il raddoppio con un colpo di testa che termina fuori.

All'83' arriva il 2-0: Pozzi si presenta a tu per tu con Merelli e non sbaglia, mettendo di fatto al sicuro la qualificazione. Nel finale il Crotone prova a riaprire la partita, ma al 90'+1' è ancora Merelli a evitare il tris, salvando proprio su Pozzi. Il triplice fischio sancisce così il successo del Cosenza, che accede al turno successivo della competizione. I silani sfideranno la vincente dell'altra sfida tra Giugliano e Sorrento. Per il Crotone, invece, arriva una sconfitta nell'esordio ufficiale di Leandro Greco, al termine di una partita nella quale gli squali hanno costruito alcune occasioni senza però riuscire a concretizzarle.