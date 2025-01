Titolavamo così lo scorso 15 settembre: “Cosenza al ritmo delle grandi”. I lupi di Alvini avevano appena battuto per la prima volta nella storia anche la Sampdoria, altra big caduta al “San Vito – Marulla” dopo la Cremonese e, senza la penalizzazione di 4 punti, si sarebbero trovati addirittura al 4° posto in classifica con 8 punti. Il 2-1 decisivo lo segna Strizzolo, arrivato pochi giorni prima, ed al suo centro con la maglia del Cosenza.

È cambiato tutto in quattro mesi e mezzo

Oggi, dopo 4 mesi e mezzo, tutto è cambiato. Perché il Cosenza è ultimo in classifica ed i sogni di fine estate sono volati via da un bel po’, come la speranza di riavere i 4 punti in classifica. L’entusiasmo di quel pomeriggio al “San Vito – Marulla” è solo un lontano ricordo. Anche perché quella resta anche l’ultima vittoria del Cosenza in casa, con le mura amiche che sono diventate un terreno di conquistata per tante. Strizzolo, match winner di quel pomeriggio, si è fermato a quel gol ed il suo futuro in rossoblù è molto in dubbio a pochi giorni dalla fine del mercato. L’ambiente è in totale depressione. L’unica consolazione è che, se possibile, la situazione sarà ancora peggiore in casa degli avversari. La Sampdoria che sognava la Serie A, si ritrova a dover lottare per evitare la Serie C. Sarà una sfida tra deluse nella quale i 3 punti conteranno forse il doppio.