Settimana delicata per Cosenza e Crotone, entrambe chiamate a risposte importanti nella ventunesima giornata del campionato di Serie C, seppur con obiettivi e contesti differenti. Il Cosenza si prepara alla trasferta dell’Arechi contro la Salernitana, in programma lunedì sera. Dopo la sconfitta interna contro il Monopoli, i Lupi sono chiamati a reagire per non perdere ulteriore terreno dalle zone altissime della classifica. Un altro passo falso rischierebbe di ridimensionare in maniera significativa le ambizioni di vertice.

A complicare i piani di Buscè arriva l’assenza pesante di Christian Langella, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nel finale della gara persa al Marulla contro i pugliesi. Una defezione che pesa, considerando il ruolo centrale del centrocampista nello scacchiere rossoblù, come equilibrio, dinamismo e continuità di rendimento. Il tecnico dovrà ridisegnare la mediana, valutando diverse soluzioni: dall’inserimento di Kouan, Contiliano e Garritano, fino a ipotesi più radicali come il passaggio a un centrocampo a due. Sullo sfondo resta l’attesa per l’annuncio di Racine Ba, centrocampista senegalese classe 2003, il cui tesseramento potrebbe offrire un’opzione in più, seppur con le incognite legate all’impatto immediato.

Anche la Salernitana arriva all’appuntamento reduce da un ko, quello contro il Siracusa, che ha interrotto una striscia positiva. Raffaele dovrà rinunciare agli squalificati Golemic e Arena, con Inglese ancora in dubbio. Una sfida che assume i contorni di un vero snodo stagionale per entrambe le squadre.

Sabato pomeriggio toccherà invece al Crotone, impegnato allo stadio “Ezio Scida” contro il Team Altamura alle ore 17.30. La squadra di Emilio Longo cerca continuità dopo un periodo condizionato anche dalle dinamiche di mercato. L’addio di Federico Ricci, simbolo della storica promozione in Serie A del 2016, ha segnato emotivamente l’ambiente, mentre restano aperti diversi fronti in uscita e in entrata, soprattutto nel reparto offensivo.

Sul campo, mister Longo dovrà fare a meno di Mattia Sandri, squalificato per una giornata. In mezzo al campo si contendono una maglia Gallo e Calvano, chiamati ad affiancare Vinicius. La preparazione procede regolarmente, con lavoro differenziato per chi ha spinto di più nell’ultimo turno. I precedenti sorridono nettamente al Crotone, che contro l’Altamura ha costruito negli ultimi incroci successi convincenti, confermando una superiorità tecnica evidente. Un fattore da sfruttare per consolidare la classifica e continuare la rincorsa alle posizioni di vertice.