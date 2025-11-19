Settimana intensa per Cosenza e Crotone in vista della quindicesima giornata del girone C di Serie C. I rossoblù silani ospiteranno domenica alle 14.30 il Benevento al “Marulla”, mentre i pitagorici anticiperanno venerdì sera, alle 20.30, a Cerignola contro l’Audace. Entrambe le squadre stanno lavorando per arrivare pronte agli impegni.

A Cosenza, oltre al campo, l’attenzione resta alta sul fronte societario. Il direttore generale Salvatore Gualtieri ha incontrato ieri pomeriggio stampa e sindaco Franz Caruso, per cercare di ricucire i rapporti tra club, istituzioni e tifoseria. Il dirigente ha confermato che non saranno ceduti i giocatori chiave a gennaio e che la società proverà a soddisfare le richieste di Buscè, che ha individuato alcuni rinforzi necessari (almeno tre). Gualtieri ha inoltre sottolineato il lavoro in corso sul restyling organizzativo, tra settore giovanile, stadio, store e l’apertura a nuovi sponsor per rafforzare il progetto.

I tifosi, attraverso un “Comitato spontaneo”, hanno proposto una tregua fino al mercato per sostenere squadra e allenatore, pur mantenendo una posizione critica verso la proprietà. La partita contro il Benevento sarà diretta da Giangquinto di Roma.

Il Crotone, guidato da Emilio Longo, prepara invece la trasferta pugliese con sedute mirate sul campo e in palestra. Gli allenamenti hanno previsto lavoro difensivo, posizionamento di centrocampo e attacco, oltre a partitelle ad alta intensità. Rientra dopo la squalifica il difensore centrale Di Pasquale, che potrebbe essere tra i titolari contro il Cerignola, affiancato da uno tra Cargnelutti e Berra. A destra ballottaggio Berra-Leo, a sinistra Groppelli-Guerra. A centrocampo confermata la coppia Vinicius-Sandri, in avanti Zunno, Maggio e Gomez agiranno alle spalle di Piovanello.