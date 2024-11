I rossoblù impegnati in Sardegna con l'attaccante Larrivey che affronterà il suo passato. La squadra di Pippo Inzaghi, invece, in cerca dei 3 punti nelle Marche, sognando l'aggancio al primo posto

Boxing Day per Cosenza e Reggina che nel giorno di Santo Stefano sono pronte a scendere in campo per disputare la 19esima e ultima giornata del girone di andata, che coincide con l'ultimo turno del 2022 .

Qui Cosenza

Per quanto riguarda il Cosenza, il tecnico William Viali ha diramato la lista di convocati. Nell’elenco non compaiono i nomi di Corsi e Kongolo ritenuti fuori dal progetto tecnico e degli infortunati Gozzi, Camigliano, Calò, Butic e Sidibe. Quest’ultima è una defezione a sorpresa, mentre ha recuperato Florenzi

Saranno 85 i tifosi dei Lupi che assisteranno dal vivo al match in terra Sarda. Considerato il giorno festivo, si tratta di un ottimo riscontro alla luce della pessima classifica dei rossoblù calabresi. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ad aprile 2003 e vide i padroni di casa imporsi per 3-0. A Larrivey (grande ex di turno) e compagni il compito di centrare la prima affermazione della storia nel capoluogo sardo.

Qui Reggina

La Reggina chiude l’anno solare 2022 affrontando l’Ascoli in trasferta: con un punto gli amaranto sarebbero certi di chiudere secondi in classifica. Occhio, però, ai bianconeri di Bucchi, a caccia di punti per agganciare la zona playoff. Santander convocato per le Marche ma gli indizi portano al ritorno da titolare di Ménez. In difesa rientra Gagliolo, in mediana l’ormai collaudato trio composto da Fabbian, Hernani e Majer. Arbitra Abisso, kick-off alle ore 15.

Cagliari-Cosenza: probabili formazioni

Cosenza (4-3-1-2): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino; Kornvig, Voca, Florenzi; D'Urso; Nasti, Larrivey.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Altare, Capradossi, Obert; Makoumbou, Kourfalidis, Nandez; Falco; Lapadula, Pavoletti.

Ascoli-Reggina: probabili formazioni

Ascoli (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falzerano; Dionisi, Gondo.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Fabbian, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas.