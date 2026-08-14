Razvan Pascalau è, finalmente, un calciatore del Cosenza. Il difensore si allenava già agli ordini di mister Coppitelli da più settimane, in attesa di quel transfer arrivato finalmente oggi. Proviene dalla Dinamo Bucarest, ma ha giocato dal 2020 al 2024 con le giovanili del Lecce vincendo anche uno scudetto Primavera agli ordini proprio dell’attuale tecnico rossoblù.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio annuncia l’arrivo del difensore Razvan Pascalau. Il 22enne rumeno ha sottoscritto un accordo biennale con il club rossoblù, fino al 30 giugno 2028. Dal 2020 al 2024 ha giocato nella Primavera del Lecce, vincendo lo scudetto della stagione 2022/2023 sotto la guida di mister Federico Coppitelli. La compagine rossoblù è lieta di accogliere il giovane talento e gli augura di esprimere al meglio le proprie qualità. Benvenuto Razvan, forza lupi.