Confermata la nostra indiscrezione. Saluta Cosenza il giovane fantasista Fiordilino. Si è accasato al Lecce dell'ex ds Meluso. Ma nel frattempo arriva la conferma di Corsi.

Molti i punti interrogativi che ormai riguardano il Cosenza. Due le certezze delle ultime ore. Si tratta di Luca Fiordilino e Angelo Corsi. E’ ormai ufficiale, confermando così le voci dei giorni scorsi, che il centrocampista seguirà i due compagni Arrigoni e Ciancio in Via del Mare. L’ormai ex vecchia guardia rossoblù vestirà la maglia giallorossa a Lecce, ritrovando il ds Meluso, tra gli autori certamente di questi importanti spostamenti. Sono infatti cinque, insieme ad Arrighini e La Mantia, gli intoccabili della scorsa stagione a Cosenza, che Guarascio non è riuscito a blindare. Numero che potrebbe aumentare considerando la questione Vutov. Su di lui già pronti tre club.





Buone notizie invece arrivano da Angelo Corsi. Il terzino ha infatti firmato un contratto che lo legherà ai silani per altre due stagioni. E la società prova ora ad orientarsi proprio sui nomi in entrata, viste già le cospicue uscite, alle quali potrebbe unirsi, tra gli altri, anche Paride Pinna.