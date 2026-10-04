Qualche novità potrebbe esserci nel Cosenza che oggi pomeriggio, alle 14,30, affronterà il Foggia allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. Federico Coppitelli, dopo la sconfitta di Bari, sembra intenzionato soprattutto a modificare qualcosa nella fase offensiva, finora vero tallone d’Achille dei rossoblù. L’indicazione più importante è arrivata direttamente dall’allenatore durante la conferenza stampa della vigilia. Coppitelli ha infatti spiegato come Sofiane Achour riesca ad esprimersi meglio giocando vicino ad un altro attaccante e ha ammesso che durante la settimana è stata valutata concretamente la possibilità di schierare due punte. Una soluzione che potrebbe quindi portare il Cosenza verso un 3-4-1-2, abbandonando almeno inizialmente il 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime giornate.

La probabile formazione del Cosenza

Tra i pali dovrebbe essere confermato Rizzo. L’ex Campobasso a Bari ha commesso l’incertezza nell’uscita dalla quale è nato il gol di Maggiore, ma nel corso della partita aveva anche tenuto a galla i rossoblù con almeno tre interventi importanti. Al momento non sembrano esserci indicazioni per un ritorno di Iliev dal primo minuto. In difesa resta fuori Pascalau, ancora impegnato con la Romania Under 21. Coppitelli potrebbe riportare Clemente sulla fascia destra dopo averlo utilizzato da braccetto a Bari. In questo caso il terzetto davanti a Rizzo sarebbe composto da Cogoni, Dalmazzi e Dametto. Proprio Dametto è stato uno dei migliori al “San Nicola”, mentre Cogoni prenderebbe il posto lasciato libero dall’assenza del rumeno. Torna tra i convocati anche Baldovino Cimino, assente da quasi un anno dopo il grave infortunio al ginocchio: difficile però pensare ad un suo impiego immediato dall’inizio. Sulle corsie, dunque, Clemente dovrebbe agire a destra e Giannini a sinistra. In mezzo al campo possibile ritorno della coppia formata da Contiliano e D’Alena, con Ndow che tornerebbe inizialmente in panchina dopo essere partito titolare contro il Bari. Restano comunque alternative anche Dzepar e Palmieri, con quest’ultimo che nell’ultima gara aveva dato maggiore vivacità alla manovra dopo il suo ingresso. La vera novità dovrebbe però riguardare l’attacco. McJannet potrebbe essere accentrato sulla trequarti, libero di agire alle spalle delle due punte. Davanti Petrovic resta favorito per una maglia da titolare, ma questa volta al suo fianco dovrebbe esserci Achour. Coppitelli ha parlato apertamente di questa possibilità, ricordando anche le qualità realizzative dell’attaccante e la sua maggiore efficacia quando può giocare vicino ad un altro riferimento offensivo. A fare le spese del cambio di sistema sarebbe quindi Energe, titolare a Bari insieme a McJannet alle spalle di Petrovic. Pronti dalla panchina anche Palazzino, apparso vivace nel finale del “San Nicola”. Con l’eventuale inserimento del trequartista, anche Almaviva cerca di nuovo minuti dopo due panchine di fila con 0 minuti collezionati.

I convocati del Cosenza

Ecco l’elenco completo dei 25 convocati del Cosenza

Portieri: Rizzo, Iliev, Rantuccio.

Difensori: Giannini, Cogoni, Dametto, Dalmazzi, Barone, Cimino, Clemente.

Centrocampisti: Contiliano, Ndow, McJannet, Quieto, D'Alena, Ragone, Palmieri, Džepar, Contiero.

Attaccanti: Achour, Energe, Almaviva, Petrovic, Palazzino, Pozzi.