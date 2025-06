Giornata intensa per quel che riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo. Il Presidente Eugenio Guarascio ha sondato, direttamente ed indirettamente, qualche profilo ritenuto interessante. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Antonio Amodio, che ha rescisso una settimana fa il suo contratto con il Crotone, squadra nella quale aveva un altro anno di contratto e dov'è stato ds la passata stagione.

Chi è Antonio Amodio

Antonio Amodio, classe 1987, dopo una carriera da calciatore nei campionato dilettantistici che lo ha portato a giocare anche in Calabria con la maglia della Paolana, ha iniziato la sua carriera dirigenziale come team manager nella Juve Stabia, poi il passaggio alla Spal, dove si è occupato di scouting. Nel 2019 la prima esperienza come direttore sportivo a Sorrento. Nel 2021 il passaggio alla Polisportiva Santa Maria, mentre nel 2022 si trasferisce al Giugliano dove prima vince il campionato di Serie D e poi porta la squadra ai playoff per approdare in Serie B. L'anno scorso l'esperienza con il Crotone conclusa anche stavolta ai playoff. Quello di Amodio non è l'unico nome sondato da Guarascio, ma ad oggi il suo profilo è balzato in pole.