Una mattinata di sport, allenamenti e condivisione al Camposcuola di Cosenza, dove oggi i campioni paralimpici azzurri sono stati protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dei Cosenza Paralympic Days 2026.

A catalizzare l'attenzione è stata soprattutto Bebe Vio, due volte campionessa paralimpica nella scherma, oggi impegnata in un nuovo percorso sportivo nell'atletica. La campionessa si è allenata insieme agli altri azzurri in un clima disteso, tra sorrisi, incoraggiamenti e momenti di grande complicità.

Tra i protagonisti della manifestazione anche Ambra Sabatini, oro paralimpico nei 100 metri a Tokyo, Oney Tapia, campione nel lancio del disco a Parigi 2024, e Carlo Calcagni, atleta paralimpico ed ex militare. Un'attenzione particolare è stata riservata al cosentino Francesco Imperio, atleta della Nazionale italiana, per il quale l'appuntamento ha rappresentato anche un ritorno sul territorio, questa volta accanto ad alcuni dei nomi più rappresentativi del movimento paralimpico nazionale.

A sorprendere favorevolmente è stata anche la struttura sportiva cosentina. Il presidente nazionale della FISPES, Mariano Salvatore, ha espresso grande soddisfazione per le condizioni dell'impianto, l'organizzazione logistica e l'accoglienza ricevuta. Le aspettative iniziali, ha spiegato, non erano particolarmente elevate, ma l'impatto con il Camposcuola ha ribaltato ogni previsione. Una struttura giudicata bellissima, funzionale e capace di offrire condizioni adeguate alla preparazione degli atleti di alto livello.

Al Camposcuola anche il direttore tecnico della Nazionale Orazio Scarpa, il segretario generale della FISPES Francesco Carboni e il delegato regionale Daniele Maletta, promotore dell'iniziativa.

Il raduno si inserisce nel percorso di preparazione della Nazionale italiana in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, con lo sguardo rivolto anche alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

La manifestazione proseguirà sabato 7 novembre con il Meeting del Mezzogiorno, in programma dalle 14.30 alle 19, quando la pista cosentina ospiterà le gare di atletica paralimpica.

Alla giornata ha preso parte anche l'assessora regionale allo Sport Eulalia Micheli.