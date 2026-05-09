Il Frosinone dell'ex Massimiliano Alvini è promosso da ieri sera in Serie A. I laziali tornano nella massima serie dopo due anni e, in squadra, c'è anche un calciatore attualmente di proprietà del Cosenza. Si tratta di Massimo Zilli, attaccante che in estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dalla Calabria alla Ciociaria.

Le cifre del prestito di Zilli