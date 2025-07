Ventiquattr’ore di cui bisognerà vergognarsi. Il memorial dedicato a Gigi Marulla, a 10 anni dalla sua scomparsa, si terrà a Cosenza e nello stadio che porta il suo nome. Questo nonostante l’intenzione manifestata direttamente agli organizzatori di non concedere l’impianto di via degli Stadi da parte del club gestito da Eugenio Guarascio e Rita Scalise.

Dopo la pubblicazione della notizia, il coro di indignazione è stato pressoché unanime. Si è evidenziato, nei modi più svariati, come i dirigenti del sodalizio sportivo più importante della provincia non perdano occasione per indispettire l’ambiente. Alla fine, però, Guarascio e Scalise hanno dovuto piegarsi a quella che è la volontà popolare, anche per le pressioni ricevute dalle istituzioni.



A confermare che la giornata dedicata a Gigi Marulla si terrà allo stadio di Cosenza sabato 19 luglio è stato Sergio Crocco. «Situazione risolta – ha scritto in un post -. La manifestazione in ricordo di Marulla si terrà allo stadio. Voi sapete che nei riguardi del Comune non ho mai peli sulla lingua e spesso li ho pure insultati. Adesso vi dico che ringrazio Franz Caruso, Damiano Covelli e Giuseppe Mazzuca perché hanno dimostrato davanti ai miei occhi un impegno straordinario. Adesso dimostriamo di cosa è capace la tifoseria del Cosenza. Per Gigi e con Gigi, la nostra leggenda».