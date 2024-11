La Sampdoria fa sul serio per l'attaccante del Cosenza Gennaro Tutino. La società blucerchiata vuole regalarsi il numero 9 del Cosenza per tentare il ritorno in Serie A nella prossima stagione. Ci sarebbe stato già un incontro nella scorsa settimana tra il nuovo DS dei doriani, Pietro Accardi, e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi.

Le parole di Schira

A riferirlo è il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, intervenuto a Telenord: «Accardi ha scelto di sposare la causa blucerchiata non per vivacchiare ma per riportare la Samp in Serie A. Progetti ambiziosi. Giovedì era a Milano, ha incontrato l’agente di Gennaro Tutino: è lui la prima scelta per l’attacco. C’è una concorrenza forte, ma la Samp spinge. Vuole regalarsi questo grande colpo in avanti». Continua a leggere su CosenzaChannel