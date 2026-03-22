Dopo il ko di Casarano, i rossoblù di Buscè tornano in casa contro un avversario in lotta salvezza: l’obiettivo è ripartire subito e blindare il miglior piazzamento possibile

Il Cosenza Calcio torna in campo per la trentesima giornata del campionato di Serie C, girone C, affrontando al “Marulla” un Latina affamato di punti e deciso a giocarsi fino in fondo la corsa salvezza. Per i Lupi della Sila non sarà una partita semplice, perché di fronte ci sarà una squadra chiamata a lottare con determinazione per conservare la categoria.

I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo la battuta d’arresto esterna contro il Casarano, una sconfitta che ha interrotto una serie positiva importante e frenato una rincorsa che aveva portato la formazione allenata da Antonio Buscè fino al terzo posto, con la concreta possibilità di guardare anche più in alto. Proprio per questo la sfida contro il Latina assume un peso particolare: serve una risposta immediata, sul piano del risultato e della prestazione.

I portieri del Cosenza calcio iniziano la fase di riscaldamento

L’obiettivo del Cosenza è chiaro: rimettere subito in moto la marcia e arrivare nel miglior modo possibile agli spareggi playoff, conquistando la posizione più favorevole in classifica. In una fase della stagione in cui ogni dettaglio può incidere sul percorso finale, i rossoblù sono chiamati a ritrovare brillantezza, equilibrio e continuità.

Intanto Buscè guarda con fiducia anche al recupero di alcune pedine importanti. Kourfalidis è sulla via del rientro, mentre cresce l’attesa per rivedere a pieno regime Simone Mazzocchi. Insieme a Baez, i rientri degli elementi di maggiore qualità possono aumentare sensibilmente il tasso tecnico della squadra e offrire nuove soluzioni in vista delle gare da dentro o fuori.

Il traguardo resta lo stesso: provare a riconquistare la Serie B a un solo anno di distanza dalla retrocessione. Per riuscirci, però, il Cosenza sa di dover ripartire subito.

Di seguito formazioni e tabellino del match:



COSENZA (4-3-3): Pompei, Cannavò, Dametto, Moretti, Caporale; Ciotti, Contiliano, Garritano; Emmausso, Perlingieri, Florenzi. In panchina: Vannucchi, Vettorel, Ferrara, D’Orazio, Kourfalidis, Ba, Contiero, Palmieri, Baez, Achour, Beretta. All.: Buscè

LATINA: Mastrantonio; Parodi, Dutu, Calabrese; Ercolano, Lipani, Pellitteri, Scravaglieri, Vona; Sylla, Parigi. In panchina: Basti, Iosa, Porro, Pace, Marenco, Fasan, Hergheligiu, Carillo, De Marchi, Tomaselli, Di Giovannantonio, Quieto, Cioffi. All.: Volpe

ARBITRO: Burlando di Genova

MARCATORI: 2’ pt Parigi (L), 9’ pt Contiliano (C)

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: 1-0. Recupero: