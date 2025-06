Ci sono ulteriori novità sui lavori allo stadio “Marulla” e alle zone circostanti. Il Comune di Cosenza, nella seduta del 25 giugno scorso, ha approvato una modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. In questo programma è stato infatti inserito l’intervento che prevede la riqualificazione dell’impianto e delle aree di pertinenza. Il progetto è stato aggiunto all’annualità corrente, quella del 2025.

L’importo totale dei lavori è di 7 milioni di euro che arrivano dagli FSC 2021-2027. Si tratta dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. La delibera è eseguibile subito e in deroga ai normali tempi tecnici, previsti in quindici giorni. Un progetto che, pur riguardando non troppo collateralmente il Cosenza Calcio, si inserisce in un momento non particolarmente brillante per la storia attuale dei Lupi, stante le diverse problematiche che riguardano la società. Continua a leggere su Cosenza Channel.