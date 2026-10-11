Qualche giorno fa avevamo raccontato di un rapporto che sembrava essersi progressivamente incrinato. Da quel che trapela, la storia tra il Cosenza e Fabio Lucioni sembra comunque arrivata ai titoli di coda. Una separazione che appare sempre più concreta e che, soprattutto, potrebbe prescindere dal risultato della trasferta di Picerno. Se per Federico Coppitelli la partita di domani sera potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo, il discorso relativo al direttore sportivo sembra infatti diverso. La distanza con il presidente Eugenio Guarascio apparirebbe ormai difficile da colmare e anche un eventuale successo contro i lucani potrebbe non essere sufficiente a ricucire il rapporto.

Addio dietro l’angolo

D'altronde, le sei sconfitte nelle prime otto giornate hanno inevitabilmente messo sotto osservazione l'intera area tecnica. Lucioni era stato chiamato in estate per costruire una squadra in un contesto particolarmente complicato, tra ridimensionamento economico e necessità di ripartire quasi da zero. Le difficoltà erano note fin dall'inizio, ma i risultati ottenuti finora hanno probabilmente accelerato valutazioni che vanno oltre il semplice rendimento sul campo. Nelle ultime ore si sono inoltre intensificate le indiscrezioni relative alla ricerca di possibili alternative per la direzione sportiva. Segnali che sembrerebbero confermare come, all'interno della società, si stia già ragionando su un futuro differente. Resta naturalmente da capire quando e in che modo potrebbe concretizzarsi l'eventuale separazione. Si attende la partita di Picerno prima di affrontare definitivamente la questione, anche per valutare gli scenari legati alla panchina.