Dopo il successo ottenuto domenica scorsa in casa dell'Ascoli, l’imbattibilità del Cosenza si è allungata a 5 partite: tre vittorie e due pareggi. Solo tra gennaio e febbraio, con Fabio Caserta in panchina, i rossoblù erano riusciti a fare altrettanto. Successe tra la partita contro il Venezia vinta per 4-2, alla vittoria di Lecco per 1-3. In mezzo l’altra vittoria di Bolzano con il Sudtirol ed il pareggi per 1-1 contro Pisa al “Marulla” e Modena in trasferta. Anche allora i punti conquistati furono 11.

Solo il Como meglio dei lupi

Prendendo in considerazione invece le ultime 5 giornate in Serie B, solo il Como ha fatto meglio dei ragazzi di William Viali. I lariani infatti, lanciati verso la Serie A, hanno colto 4 vittorie ed un pari, collezionando 13 punti, contro gli 11 del Cosenza. Dietro tutte le altre con il Parma che è l’unica a non aver comunque perso nello stesso arco di partite. Per gli emiliani, promossi matematicamente in massima serie mercoledì scorso dopo il pari di Bari, due vittorie e tre pareggi.

Il Catanzaro, invece, nelle ultime cinque partite ha ottenuto 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I giallorossi in questa speciale statistica sono in condominio con il Sudtirol.