Sarà il Melfi il prossimo avversario del Cosenza. Squadra che nell'ultimo turno è ritornata in corsa per la salvezza diretta.

Cosenza ancora in corsa per i play off. Dietro le spalle una gara quasi perfetta contro la prima della classe, sporcata solo da un rigore assurdo. Davanti agli occhi la concreta possibilità di poter raggiungere la quarta posizione. Ad oggi posizione sufficiente a centrare gli spareggi promozione in serie B per il miglior quoziente sugli altri due raggruppamenti.

I rossoblù, ora a meno uno dalla Casertana, si preparano al Melfi prossimo avversario. Trasferta che anticiperà l’incontro casalingo contro il Foggia, terza forza del girone. I lucani, a seguito del rocambolesco colpaccio ai danni del Matera, sono tornati clamorosamente in corsa per la salvezza diretta.

I Roselli boys, già a lavoro vantano un buon ruolino di vittorie esterne. L’ultimo risultato positivo è il recente 3-2 in casa del Monopoli. I lucani, invece, non vincono all’Arturo Valerio dal 28 febbraio.

I giallorossi, non potranno contare su Soumaré fermato per un turno, causa il rosso rimediato contro il Matera. Partita lontana dai campi anche per il trainer dei lucani Ugolotti.

All’andata finì 1-0 per i calabresi. Prodotto che basterebbe ed avanzerebbe per continuare a sognare la serie cadetta e far sperare, qualche chilometro più in giù i cugini del Catanzaro, avversari diretti del Melfi per la permanenza.

Si scenderà in campo domenica alle 15. Ad arbitrare l’incontro sarà Andrea Morreale della Sezione di Roma 1.